Schönebeck: Verzögerungen bei Wohnungsbau der GWG im Junkers Carré

Die vier Neubauten im Junkers Carré in Schönebeck werden etwas später fertig als geplant – und der Bau wird teurer. Was sind die Gründe dafür und wann übergibt die GWG die neuen Wohnungen an die Mieter?

In der Karl-Liebknecht-Straße in Schönebeck baut die GWG vier morderne Wohnhäuser. Doch es gilt mit Lieferschwierigkeiten und höheren Kosten umzugehen.

Schönebeck - Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten und Corona-Ausfälle sorgen dafür, dass sich das ambitionierte Neubau-Projekt der Gemeinnützigen Schönebecker Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) in der Karl-Liebknecht-Straße verzögert. Lagen die Arbeiten an den vier Wohngebäuden Anfang des Jahres sogar noch vor dem Zeitplan (Volksstimme berichtete), so muss der Termin für die Übergabe der Wohnungen an die Mieter nun doch nach hinten verschoben werden.