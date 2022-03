Schönebeck: Vier Einbrüche in Hotels in einer Nacht

In der Nacht von Sonntag zu Montag ist gleich in vier Hotels in Schönebeck eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt und wertet Aufnahmen einer Überwachungskamera aus.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in vier Hotels in Schönebeck eingebrochen. Die Polizei ermittelt

Schönebeck - Kriminelle hatten es am Wochenende offenbar vor allem auf Hotels abgesehen. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde binnen weniger Stunden in insgesamt vier Hotels in Schönebeck eingebrochen. Erst waren „nur“ drei Fälle bekannt.