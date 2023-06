Schönebeck - Die Urlaubs- und Flachzangen-Affäre war das Ende einer an sich erfolgreichen Ära von Hans-Jürgen Haase im Rathaus. Doch er stolperte und fiel mächtig auf die Nase.

Es hätte nicht viel gefehlt, dann wäre es zu einer zweiten Katastrophe gekommen. Als am 9. Juni abends im Einsatzstab Übergabe an die Nachtschicht ist, meldet sich erstmals wieder Oberbürgermeister Hans-Jürgen Haase zu Wort. Zeugen berichten später, dass Haase die Einsatzkräfte als „Flachzangen“ beleidigt haben soll. „Wir waren in diesem Moment völlig erstarrt“, erzählt Daniel Schürmann, der am besagten Abend dabei und heute Stadtwehrleiter Schönebecks ist. Die anwesenden Feuerwehrkameraden, so erinnert sich Schürmann, stehen wütend auf und verlassen den Stab. „Wir wollten alles hinschmeißen. Sollte er doch seinen Mist alleine machen.“ Das wäre ein weiteres Desaster gewesen.

Wer Hans-Jürgen Haase verstehen will, muss gedanklich einige Jahre zurückgehen. Der Oberbürgermeister ist CDU-Mitglied, als er im Jahr 1990 gewählt wird. Legislatur um Legislatur gewinnt er die Wahlen. Wegen Querelen innerhalb des christdemokratischen Stadtverbandes tritt er aus der Partei aus. Bei der folgenden Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2008 tritt Haase als Parteiloser an und lässt seine Mitbewerber, dabei auch einen CDU-Kandidaten, mit 72,4 Prozent gnadenlos hinter sich zurück. Das gibt ihm Kraft, das gibt Zuversicht. Haase sieht sich damit als ein politisches Schwergewicht in der Elbestadt bestätigt.

Durchaus kann sich die Leistung von Hans-Jürgen Haase in den zurückliegenden Jahren sehen lassen. Bei älteren Einwohnern genießt der seit 1972 in Schönebeck lebende Haase einen Kultstatus. Er hat sich vor allem beim ersten Jahrhunderthochwasser als hemdsärmelig beweisen können: 2002 wird er als „Retter von Schönebeck“ betitelt, weil er ohne Rücksprache den Katastrophenfall auslöst.

Haase wirkt amtsmüde

Nach der OB-Wahl, es wird die letzte Legislatur sein, nehmen viele Bürger den Oberbürgermeister als amtsmüde auf der einen Seite und als übertrieben selbstsicher auf der anderen Seite wahr. Selbst auf enge Vertraute, die ihn immer wieder auf Fehler, Fettnäpfchen und Co. aufmerksam machen, hört er längst nicht mehr. Haase ist eben Haase. Er glaubt, fest im Sattel zu sitzen, merkt aber nicht, dass der Gaul unter ihm längst tot ist.

Dann kommt das nächste Jahrhunderthochwasser. Am Montag, 3. Juni, als sich die Menschen auf eine Katastrophe vorbereiten und in Pretzien das Wehr gezogen werden muss, wird der Oberbürgermeister gegen Mittag noch gesehen, wie er einkaufen geht. Zu diesem Zeitpunkt muss er wissen, was auf seine Stadt und seine Einwohner zukommt.

Während Tage später Hunderte Freiwillige in der brennenden Sonne Sandsack um Sandsack füllen, dringt langsam die Information ans Licht, wieso der Oberbürgermeister nirgends öffentlich auftritt oder persönliche Fragen beantwortet: Hans-Jürgen Haase ist im Urlaub. Bis heute sagt er nicht, wohin er gefahren ist. Kolportiert wird, dass er auf Kreuzfahrt durch Norwegens schönste Fjorde ist. Dem widerspricht der Oberbürgermeister nicht.

Während die Schönebecker ihre Stadt verteidigen, ist ihr gewähltes Stadtoberhaupt auf dem Sonnendeck. Wut macht sich breit. Der Erste, der sich öffentlich dazu zu Wort meldet, ist Hans-Jürgen Schwarz, Geschäftsführer von Ambulanz Mobile Schönebeck. Er schreibt der Volksstimme damals folgende Zeilen: „Eine Verantwortung gibt es im Rathaus nicht. Wir sind hier alle auf uns selbst gestellt. Dieser Mann ist als Oberbürgermeister untragbar geworden und sollte so schnell wie möglich zurücktreten.“

Heute andere Meinung?

Zehn Jahre sind seitdem vergangen. Wie sieht Schwarz seine Meinungsäußerung heute? „Ich denke darüber nicht anders. Bei so einer Naturkatastrophe wie dieser gehört ein Oberbürgermeister nicht nach Norwegen, sondern muss in seiner Stadt Verantwortung übernehmen“, sagt der Geschäftsführer. Und wenn es nur symbolisch sei, so Schwarz. Das Motto müsse sein: „Ich stehe euch bei – Tag und Nacht.“

Ob das in den Tagen 2013 so ist, darüber gehen bis heute die Ansichten auseinander. Oberbürgermeister Haase versichert, „wiederholte Kontakte“ zum Einsatzstab gehabt zu haben. Doch auch das Rathaus soll nicht gewusst haben, wo sich der Oberbürgermeister zwischen dem 3. und 8. Juni aufgehalten hat. Das geht aus einem Protokoll der Stadtverwaltung vom Juli 2013 hervor, das der Volksstimme vorliegt. Wahrscheinlicher scheint aber, dass die Mitarbeiter ihrem Chef damals Rückendeckung gegeben haben.

Als die Menschen der Elbestadt am 9. Juni den Scheitel des Hochwassers erwarten, taucht just auch der Oberbürgermeister wieder in seiner Stadt auf. In gelben Gummistiefeln, blauer Jeans, mit rotem Poloshirt und den Händen in den Taschen lässt er sich filmen, wie er tatkräftig den Bürgern in diesen schweren Stunden beisteht.

Es sind diese sechs Tage Abwesenheit, seine fehlende Entschuldigung und seine Uneinsichtigkeit, die das Fass zum Überlaufen bringen. Nach der Flut der Elbe kommt damit die politische Welle ins Rollen. Einmalig in der Geschichte der Stadt gibt es ein Abwahlverfahren – gegen Oberbürgermeister Hans-Jürgen Haase, der sich immer noch als Opfer einer Intrige sieht. Vor allem „die Presse“ soll es auf ihn abgesehen haben – wie so häufig sucht Haase die Schuld bei anderen. Das sehen die Stadträte in einer Sondersitzung am 11. Juli 2013 anders. Mit 37 Ja-Stimmen und einer Enthaltung geben sie grünes Licht für ein Abwahlverfahren.

An diesem Abend werden die „Flachzangen“ wieder aktiv. Es ist Stadtrat Daniel Schürmann (SPD), der das Shirt mit der Aufschrift „Flachzange S1,...“ trägt. Noch während der Stadtratssitzung bekundet er somit seinen Unmut gegen Haase. Plakativer kann eine Meinungsäußerung nicht sein.

Mit Pauken und Trompeten wird Oberbürgermeister Haase im September abgewählt. 12589 von 28000 Wahlberechtigten bei einer Wahlbeteiligung von 61,2 Prozent sprechen sich für einen Wechsel im Rathaus aus. So viele Gegenstimmen hat Haase wohl noch nie bekommen.

Was macht Haase heute?

Und heute, im Jahr 2023? In den vergangen zehn Jahren hat Haase die Öffentlichkeit gemieden, obwohl er noch in der Stadt lebt. Erst in diesem Jahr lässt er sich – anlässlich des Beginns der 800-Jahr-Feier – beim Neujahrsempfang öffentlich sehen.

Ein Gespräch mit der Volksstimme zu den Ereignissen von 2013 lehnt Hans-Jürgen Haase ab.

Für die Bürger der Stadt ist schon während der Hochwasser-Katastrophe irgendwie klar, dass die Tage von Haase im Amt gezählt sind. So schreibt Marc Neidhardt damals in einem Leserbrief: „Er sollte seinen Urlaub genießen, es ist sein letzter als OB.“

Wie rechtfertigte sich der OB 2013?

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!

Zurückblickend auf die Ereignisse der Flut 2013 möchte ich es nicht versäumen, den Flutopfern mein tiefstes Mitgefühl auszusprechen, verbunden mit der Hoffnung, dass bei den Betroffenen, soweit es die Zustände gestatten, eine möglichst optimale Schadensbegrenzung durchführbar ist.

Eingehend auf die Umstände meine Person betreffend hielt es die Presse wohl leider für überflüssig, die Bevölkerung davon in Kenntnis zu setzen, dass ich wiederholte Kontakte zum Stab hatte, von dem mir bis zur letzten Minute versichert wurde, meine Reise bedenkenlos antreten zu können. Das war ein großer Irrtum der zuständigen Fachbehörde.

Ich habe meinen Urlaub so schnell wie möglich beendet und war am 09.06.2013 mittags vor Ort. Dennoch bin ich nicht Frau Merkel, auf die sicherlich ein Hubschrauber zum sofortigen Reiseabbruch gewartet hätte. Der Verlauf der Handlungen und Abläufe, das Hochwasser betreffend, wäre durch meine sofortige Anwesenheit kein anderer gewesen.

Sollte meine Abwahl von Erfolg gekrönt sein, so wünsche ich dem zukünftigen Oberbürgermeister von Schönebeck stets eine volle Stadtkasse und die Weisheit, Naturkatastrophen voraussagen zu können.

Hochachtungsvoll, Hans-Jürgen Haase, Oberbürgermeister