Wolmirstedt wird am 7. Juni wieder zum Mekka für Freunde historischer Fahrzeuge. Die 15. Tour der Ohreclassic startet erneut auf der Schlossdomäne. Erwartet werden Gäste aus ganz Europa.

15. Ohreclassic-Tour startet am 7. Juni 2025 auf der Schlossdomäne in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Oldtimer auf den Straßen zaubern vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Selbst rasante Autofahrer lockern den Fuß am Gaspedal und hupen freundlich. Passanten halten inne, winken. Diese Faszination historischer Fahrzeuge entfaltet sich in Wolmirstedt erneut am Sonnabend, 7. Juni. Um 10 Uhr startet die Ohreclassic-Tour auf der Schlossdomäne.