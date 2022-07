Schönebeck: Wie ein Mädchen, das mit ihrer Familie vor dem Ukrainekrieg geflüchtet ist, ihren Alltag meistert

Schönebeck - „Wofür oh, wofür nützt nun dieser Krieg? Warum können die Menschen nicht friedlich miteinander leben? Warum muss alles verwüstet werden?“ Diese Worte schrieb das jüdische Mädchen Anne Frank am 3. Mai 1944 in ihr Tagebuch, in einer Zeit als die Welt brannte. Der zweite Weltkrieg tobte überall. Am 24. Februar brach der Krieg in der Ukraine aus, wie immer sind Tod, Zerstörung, Vertreibung und Flucht spürbare Auswirkungen für die Zivilbevölkerung.