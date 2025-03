Bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Schönebeck und Staßfurt können sich Suchtkranke nun auch online und anonym Hilfe suchen. Alkohol ist bundesweit und im Salzlandkreis das häufigste Problem in den Suchtberatungsstellen.

Schönebeck/Staßfurt. - Ob Spiel- oder Kaufsucht oder eine Abhängigkeit von Substanzen wie Alkohol oder anderen Rauschmitteln – Menschen, die gegen ihre Sucht ankämpfen wollen, finden bei den Suchtberatungsstellen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Hilfe. Bislang gab es hierbei allerdings eine logistische Hürde: Die Berater sind vor allem in den größeren Städten und Gemeinde vor Ort, also beispielsweise in Schönebeck oder Staßfurt. Für Suchtkranke auf dem Land ist es also schwerer und aufwändiger, sich Hilfe zu suchen. Diesem Problem soll ein digitales Angebot nun entgegenwirken.