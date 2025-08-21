Stammzellenspende rettet ihr Leben Zweimal Krebs - und so viel Kraft: Vanessa Oberstädt aus Wernigerode kämpft sich zurück ins Leben

Zweimal erhielt Vanessa Oberstädt die Schockdiagnose Krebs und musste sich zurück ins Leben kämpfen. Ihre Träume verlor sie dabei nie aus den Augen. Die gebürtige Wernigeröderin erzählt ihre Geschichte, die von Schmerz und Rückschlägen ebenso geprägt ist wie von der Kraft, niemals aufzugeben.