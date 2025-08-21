Stammzellenspende rettet ihr Leben Zweimal Krebs - und so viel Kraft: Vanessa Oberstädt aus Wernigerode kämpft sich zurück ins Leben
Zweimal erhielt Vanessa Oberstädt die Schockdiagnose Krebs und musste sich zurück ins Leben kämpfen. Ihre Träume verlor sie dabei nie aus den Augen. Die gebürtige Wernigeröderin erzählt ihre Geschichte, die von Schmerz und Rückschlägen ebenso geprägt ist wie von der Kraft, niemals aufzugeben.
Aktualisiert: 22.08.2025, 11:06
Wernigerode. - Vanessa Oberstädt hatte ein großes Ziel. Die gebürtige Wernigeröderin wollte Onkologin werden. Doch statt Menschen auf dem Weg zur Genesung zu helfen, erhielt die damals 26-jährige Medizinstudentin selbst die Schockdiagnose Krebs. Zweimal in nur neun Jahren musste sie gegen die Krankheit kämpfen.