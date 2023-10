Wildschweine sorgen in der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck für Ärger. Der Garten des Anwohners Uwe Wöhlert wurde mehrfach von den Tieren verwüstet. Der Schönebecker ergreift selbst Maßnahmen und kritisiert, dass die Stadt nichts unternimmt.

Im Bereich einer Parkanlage in der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck sorgen Wildschweine für Ärger. Merhfach sollen sie einen Zaun beschädigt und einen Garten aufgewühlt haben.

Schönebeck. - „Seit Monaten sind die Spuren der Verwüstung, durch Schwarzwild, in der Parkanlage Wilhelm-Hellge-Straße unübersehbar“, ärgert sich der Schönebecker Uwe Wöhlert. Wöhlerts Grundstück, das sich in direkter Nachbarschaft zum Park befindet, ist nun schon mehrere Male zum Ziel der Wildschweine geworden. „Mehrfach wurde schon der Zaun von den Tieren kaputtgemacht und untergraben und anschließend der Garten aufgewühlt und umgegraben“, schildert der Schönebecker. Das sei nicht nur ärgerlich, sondern gehe auch so langsam ins Geld. Über den Bürgermelder habe er die Stadt darauf aufmerksam gemacht. Er wünscht sich, dass die Tiere vergrämt oder waidgerecht bejagt werden. Mehrere Wochen habe die Stadt jedoch nicht auf seinen Hinweis reagiert.