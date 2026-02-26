Nachtwächter Jeff Lammel lädt zum Jahrestreffen der Gilde Nachtwächter, Türmer und Figuren nach Schönebeck ein. Mehr als 60 Gäste aus Deutschland und Österreich werden erwartet – zu einem Schauspiel der ganz besonderen Art.

Schönebeck wird für drei Tage die Hauptstadt der mittelalterlichen Gestalten

Jeff Lammel im Gewand des Nachtwächters, vor ihm liegt die gesammelte Pressearbeit der vergangenen 20 Jahre. Jetzt bereitet sich der Schönebecker Gästeführer auf das Jahrestreffen der Gilde vor. Das soll am Wochenende 6. bis 8. März in der Elbestadt stattfinden.

Bad Salzelmen. - Das wird in den nächsten 100 Jahren wohl nicht noch einmal passieren. Die Stadt Schönebeck ist mit Nachtwächter Jeff Lammel Gastgeber für das Jahrestreffen der Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren. Mehr als 60 Gäste aus ganz Deutschland und Österreich werden erwartet. Wer nicht weiß, was dann zu sehen sein wird: Das Treffen ist eine Art Cosplay des Mittelalters.