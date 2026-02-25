In Magdeburg gibt es von Donnerstag, 0 Uhr, bis Sonntag, 3.15 Uhr, keinen regulären Bus- und Straßenbahnverkehr der MVB. Grund ist ein Streik, zu dem Verdi aufgerufen hat. Es gibt nur einen stark eingeschränkten Notverkehr. Was das für Auswirkungen hat.

Keine Busse und Bahnen in Magdeburg: So ist die Lage in der Stadt

Magdeburg. - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) werden ab Donnerstag (26. Februar 2026) drei Tage lang bestreikt. Erst am Sonntag ab 3.15 Uhr sollen wieder Busse und Straßenbahnen regulär rollen. Für Donnerstag und Freitag haben die MVB einen eingeschränkten Notverkehr zu den großen Kliniken einrichten. Zu dem Warnstreik hat Verdi aufgerufen. Die Gewerkschaft will im laufenden Tarifstreit um bessere Arbeitsbedingungen Druck aufbauen. Die MVB kritisieren das als „nicht nachvollziehbar und unangemessen“. So wirkt sich der Streik in Magdeburg aus. Der Artikel wird ständig aktualisiert.