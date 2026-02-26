weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Vereine und Kita betroffen: Sparplan für 2026: Diese Einschnitte stehen in Elbe-Parey zur Debatte

Vereine und Kita betroffen Sparplan für 2026: Diese Einschnitte stehen in Elbe-Parey zur Debatte

Von Hallengebühren, Erhöhung der Hundesteuer bis zur Reduzierung der Kita-Stunden: Das Sparpaket in Elbe-Parey ist umfangreich. Trotzdem bleibt am Jahresende ein Minus von rund einer Million Euro.

Von Louis Hantelmann 26.02.2026, 07:06
Mehrere Sparmaßnahmen sind in Elbe-Parey vorgestellt worden, um einen Haushalt für 2026 aufstellen zu können.
Mehrere Sparmaßnahmen sind in Elbe-Parey vorgestellt worden, um einen Haushalt für 2026 aufstellen zu können. Symbolbild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Parey/Güsen. - Eine Beteiligung der Vereine, die Reduzierung der Stunden des Kita-Personals oder die Schließung der Kita in Bergzow – mit welchen dieser und weiterer Sparmaßnahmen kann die Gemeinde Elbe-Parey einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen?