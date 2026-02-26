Von Hallengebühren, Erhöhung der Hundesteuer bis zur Reduzierung der Kita-Stunden: Das Sparpaket in Elbe-Parey ist umfangreich. Trotzdem bleibt am Jahresende ein Minus von rund einer Million Euro.

Sparplan für 2026: Diese Einschnitte stehen in Elbe-Parey zur Debatte

Mehrere Sparmaßnahmen sind in Elbe-Parey vorgestellt worden, um einen Haushalt für 2026 aufstellen zu können.

Parey/Güsen. - Eine Beteiligung der Vereine, die Reduzierung der Stunden des Kita-Personals oder die Schließung der Kita in Bergzow – mit welchen dieser und weiterer Sparmaßnahmen kann die Gemeinde Elbe-Parey einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen?