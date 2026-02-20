weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Selbstständigkeit Schönebeck: Zwei Männer mit Blaulicht im Blut

Nach vielen Jahren als Angestellte im Berufsleben haben sich Birk Lehmann und Kay Behring in Schönebeck selbstständig gemacht – mit dem, was sie können. Der Erfolg, den sie haben, gibt ihnen Recht.

Von Olaf Koch 20.02.2026, 09:47
Die beiden Köpfe von Elbe Sonderfahrzeuge Schönebeck: Birk Lehmann (links) Kay Behring.
Die beiden Köpfe von Elbe Sonderfahrzeuge Schönebeck: Birk Lehmann (links) Kay Behring. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Mit 46 Jahren noch selbständig machen? Über diese Frage musste Birk Lehmann damals lange nachdenken. Nachdem er mehr als 20 Jahre bei einem führenden Hersteller für Ambulanzfahrzeuge in Europa gearbeitet hat, stellten sich die Weichen neu. Sein ehemaliger Kollege Kay Behring sprach ihm Mut zu, diesen Schritt zu wagen. Heute sind beide Geschäftsführer der Elbe Sonderfahrzeuge GmbH – eine kleine Erfolgsgeschichte.