Nach vielen Jahren als Angestellte im Berufsleben haben sich Birk Lehmann und Kay Behring in Schönebeck selbstständig gemacht – mit dem, was sie können. Der Erfolg, den sie haben, gibt ihnen Recht.

Schönebeck. - Mit 46 Jahren noch selbständig machen? Über diese Frage musste Birk Lehmann damals lange nachdenken. Nachdem er mehr als 20 Jahre bei einem führenden Hersteller für Ambulanzfahrzeuge in Europa gearbeitet hat, stellten sich die Weichen neu. Sein ehemaliger Kollege Kay Behring sprach ihm Mut zu, diesen Schritt zu wagen. Heute sind beide Geschäftsführer der Elbe Sonderfahrzeuge GmbH – eine kleine Erfolgsgeschichte.