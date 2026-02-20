Keine leichte Entscheidung Ein Traum zerplatzt: Beliebtes Café an der Elbe schließt - und doch ist es nicht ganz vorbei

Das Honiglädchen in Zerben an der Elbe ist seit 2022 ein beliebter Treffpunkt bei Stammgästen und Touristen. Doch zum 1. März wird das Café schließen. Was die Gründe dafür sind und warum es doch keine endgültige Schließung ist.