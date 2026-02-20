Keine leichte Entscheidung Ein Traum zerplatzt: Beliebtes Café an der Elbe schließt - und doch ist es nicht ganz vorbei
Das Honiglädchen in Zerben an der Elbe ist seit 2022 ein beliebter Treffpunkt bei Stammgästen und Touristen. Doch zum 1. März wird das Café schließen. Was die Gründe dafür sind und warum es doch keine endgültige Schließung ist.
Aktualisiert: 20.02.2026, 10:38
Zerben. - Mit Kaffee, Kuchen, Eis und einem breiten Spektrum von Produkten aus Honig ist das Honiglädchen in Zerben ein beliebter Anlaufpunkt für Einheimische, Stammgäste und Touristen, die etwa eine Tour entlang der Elbe machen - zumindest noch.