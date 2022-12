Schönebeck: Zwei Unfälle, mehrere Verletzte und kilometerlange Dieselspur auf B246a

Zu gleich zwei Unfällen mit mehreren Verletzen ist es am Dienstag auf der B246a bei Schönebeck gekommen. Unter anderem überfuhr ein alkoholisierter Fahrer einen Kreisverkehr.

Auf der B246a krachte es am Dienstag gleich zwei Mal. Der erste Unfall ereignete sich am Kreisverkehr zwischen Calbe, Schönebeck und Barby. Ein zweiter Unfall ereignete sich fast zeitgleich nahe der Auffahrt zur A14.

Schönebeck/Biere - Einsatzkräfte der Feuerwehren in Schönebeck und der Gemeinde Bördeland wurden Dienstagnachmittag und -abend in Atem gehalten. So sorgten gleich zwei Verkehrsunfälle sowie eine langgezogene Dieselspur für Aufregung. Bei einem Unfall gab es neun Verletzte.