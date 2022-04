Schönebecker Amtsgericht: Angeklagter im Besitz von Kriegswaffen?

Schönebeck/Calbe - So einen Fall habe er in seiner Laufbahn als Richter auch noch nicht auf dem Tisch gehabt, befindet Strafrichter Eike Bruns. Im Schönebecker Amtsgericht ist nämlich der 34-jährige Calbenser Thomas Hammling (Name geändert) angeklagt – wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.