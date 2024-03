Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Merseburg macht es. Bernburg macht es. Wieso nicht auch Schönebeck? Mit diesem Ansatz haben SPD und Die Linke einen gemeinsamen Antrag in den Stadtrat eingebracht. Es geht um einem sogenannten Bürgerhaushalt. In einem demokratischen Abstimmungsverfahren können die Einwohner der Stadt darüber abstimmen, welche der zugelassenen Projekte umgesetzt werden sollen. Wie kommt die Idee in der Elbestadt an?