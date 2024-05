Fast bei jeden Einsatz rücken jetzt schon mehrere Wehren aus, hier wird ein Feuer in der Calbeschen Straße gelöscht.

Schönebeck. - Da muss er dann doch mal um seine Fassung ringen. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) ist seit zehn Jahren im Amt und einige Nachrichten und Überraschungen gewöhnt. Doch als vor wenigen Wochen Stadtwehrleiter Daniel Schürmann bei ihm am Schreibtisch sitzt, muss das Stadtoberhaupt nach Luft schnappen: Der Anbau am Gerätehaus Bad Salzelmen ist Plan A gewesen, der Neubau im Schwarzen Weg Plan B. Nun kommt die Feuerwehr mit Plan C um die Ecke.