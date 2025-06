Fast fertig: So sah ein Teil des Freibades am Mittwoch aus.

Schönebeck. - Der Umbau des alten Freibades ist fast abgeschlossen. Am Freitag, 27. Juni, ist feierliche Wiederöffnung. Seit 1932 gibt es in Schönebeck ein Freibad im Stadtkern, zusätzlich zu den Badeanstalten an der Elbe. Viele Erinnerungen haben die Leser an den Sportkomplex in der Barbarastraße. Einige von ihnen haben dort das Schwimmen erlernt.

„Auch ich habe das Freibad als Kind häufig besucht und dort meinen Schwimmausweis in einem 14-tägigen Ferienkurs gemacht“, erinnert sich Leserin Anneliese Klose. Einmal, sie war etwa zehn Jahre alt, hatte sie ihre Mutter mit ihrer vier Jahre jüngeren Schwester Bärbel besucht. Sie war bei den Großeltern aufgewachsen. „Zusammen gingen wir von Felgeleben zum Freibad. Bärbel konnte noch nicht schwimmen, und wir planschten im Nichtschwimmerbereich bis wir froren. Ich hüllte meine kleine Schwester in ein großes Badetuch und rubbelte sie warm. Es war toll. Ich fühlte mich als große Schwester. Leider habe ich meine Schwester nie wieder gesehen. Es gab keine Besuche mehr.“

Sensationelles Stieleis: Wer kennt es nicht

Anneliese Klose bedauert zudem, dass das Freibad so lange nicht nutzbar war. Jetzt freue sie sich, mit den Enkeln dorthin zu gehen. Das Stieleis von früher (Vanilleeis mit Schokoüberzug) wird es sicher nicht mehr dort geben, aber vielleicht eine andere Sorte, hofft die Leserin.

Auch Claudia Meissner erinnert sich an frühere Freibadbesuche. „Ich bin sehr glücklich, den Artikel zu lesen, dass nun Eröffnung ist. Ganz ehrlich: Ich hatte das Freibad schon als Erinnerung an meine Kindheit nach dem ständigen Hin und Her ad acta gelegt. Jetzt werden meine Wünsche wahr, endlich zusammen mit meiner Enkelin das Freibad meiner Kindheit aufsuchen zu können.“

Die Leserin berichtet weiter, dass sie in ihrer Kindheit gefühlt den ganzen Sommer dort mit ihren Freunden verbracht habe, Absprache ohne Handy: „In der Schule hat man sich eine Zeit abgemacht, und dann haben wir uns dort getroffen. Ich erinnere mich so gern an diese unbeschwerte Zeit“, so Claudia Meissner.