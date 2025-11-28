Ärger mit der Deutschen Bahn Schönebecker Schulkinder zeigen Deutscher Bahn die kalte Schulter
Zuerst war der Wunsch mit der Bahn nach Staßfurt in das Salzlandtheater zu fahren. Die Bahn sagte ab, weil nicht genug Platz im Zug sei. Die Volksstimme fragte nach und die Plätze wurden gefunden. Doch mit der Bahn will die Schönebecker Reisegruppe nun nicht mehr fahren.
28.11.2025, 16:19
Schönebeck. - „Meine Kollegin hat gerade einen Anruf von der Deutschen Bahn erhalten“, berichtet Anna Laue, Lehrerin an der Grundschule Käthe Kollwitz. 97 Schüler und zehn Lehrer wollen und werden am 11. Dezember nach Staßfurt in das Salzlandtheater fahren, um „Die Schneekönigin“, ein Märchen von Hans-Christian Andersen, zu sehen.