Ärger mit der Deutschen Bahn Schönebecker Schulkinder zeigen Deutscher Bahn die kalte Schulter

Zuerst war der Wunsch mit der Bahn nach Staßfurt in das Salzlandtheater zu fahren. Die Bahn sagte ab, weil nicht genug Platz im Zug sei. Die Volksstimme fragte nach und die Plätze wurden gefunden. Doch mit der Bahn will die Schönebecker Reisegruppe nun nicht mehr fahren.