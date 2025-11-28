Das Turmuhrenmuseum Seehausen (Altmark) soll in die Hände der Stadt übergehen. Das wünscht sich der Förderverein. Ein Fachverband will helfen, die Rarität zu halten.

SOS aus dem Turmuhrenmuseum Seehausen - Förderverein mit Betrieb überfordert

Sigrid Haut im Turmuhrenmuseum Seehausen (Altmark). Die Sammlung hat ihr Mann Günther zusammengetragen, der 2023 verstorben ist.

Seehausen. - Wie viele Seehäuser waren noch nicht im Turmuhrenmuseum? Es ist der Klassiker. Der Prophet im eigenen Lande wird gerne übersehen. Dabei ist die Sammlung des 2023 verstorbenen Uhrmachermeisters Günther Haut eine wirkliche Rarität. Eine allerdings, von der gerade ein lautstarker SOS-Ruf zu vernehmen war.