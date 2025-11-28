Nach fünf Jahren medizinischer Unterversorgung öffnet die Krankenhausgesellschaft Salus in Havelberg eine Praxis an einem halben Tag pro Woche. So reagieren die Bürger.

Salus-Chef Jürgen Richter informierte über die Vorbereitungen zur Aufnahme der ersten Sprechstunden des künftigen MVZ in Havelberg in einer Videokonferenz.

Havelberg - Das haben die Menschen in Havelberg und Umgebung mehr als fünf Jahre lang gefordert: eine medizinische Versorgung, die 24 Stunden lang an sieben Tagen in der Woche verfügbar ist. Das kriegen sie stattdessen: