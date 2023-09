Lisa und Justus leisten bei der Spendenaktion in der Volksschwimmhalle ihren Beitrag. Pro geschwommener Bahn spenden die Stadtwerke Schönebeck einen Euro an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB).

Schönebeck - Schönebecks Schwimmer und Wasserratten haben sich am Sonnabend nicht lumpen lassen. Bahn für Bahn zogen Jung und Alt, Mann und Frau durch das Becken der Volksschwimmhalle und sammelten auf diese Weise Geld für eine gute Sache. Im Rahmen des Tages der offenen Tür in der Schwimmhalle kündigten die Stadtwerke Schönebeck nämlich an, einen Euro für jede geschwommene Bahn an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zu spenden. Zu mindestens 800 Bahnen à 25 Meter haben die Stadtwerke die Besucher „herausgefordert“ – was die Schwimmer sogar überboten.

Schönebecker Schwimmer hochmotiviert dabei

So schwamm beispielsweise Andreas Jäger schon alleine 40 Bahnen und legte damit einen Kilometer im Wasser zurück. „Wenn man schon mitmacht, dann aber richtig“, sagt der Schönebecker, der extra wegen der Spendenaktion in die Volksschwimmhalle gekommen ist. Doch auch all die anderen Schwimmer sind hochmotiviert. „Wir versuchen, so viele Bahnen zu schwimmen, wie wir nur schaffen – wir wollen schließlich die 800 voll machen“, sagt Lisa, die mit ihrem Sohn Justus die Aktion für den ASB-Wünschewagen unterstützt.

Zur Eröffnung der Aktion schwamm derweil Helmuth Butzmann – als ältester Teilnehmer – durch das Becken. Der 90-Jährige hat einen Großteil seines Lebens im Wasser verbracht und war erst im Schwimm- und Wasserballverein „Motor Schönebeck“ und anschließend, seit 1991, Mitglied bei Union 1861 Schönebeck. Der jüngste Schwimmer war indes der erst ein Jahr alte Neon, der zusammen mit seinem Papa eine Bahn durch das Becken zog.

Spendenziel wird übertroffen

Schon gegen Mittag wird daher klar: Die 800 Bahnen schaffen die Schönebecker locker. Schon vor 12 Uhr sind 600 Bahnen geschwommen. Die Stadtwerke reagieren und rufen spontan zu 1000 Bahnen auf – und auch dieser Herausforderung packen die Schwimmer. Auf die Schönebecker ist eben Verlass. Jens Hamel vom ASB bedankte sich für den Einsatz der Bürger, die durch ihre Leistung den Wünschewagen mit nun insgesamt 1000 Euro unterstützen.

Bei dem Wünschewagen geht es derweil darum, schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen, sie noch einmal zu einem Lieblingsort zu fahren. Ein Projekt, das ausschließlich über Spenden finanziert wird.

Doch auch außerhalb des Schwimmbeckens gab es viel für die Besucher zu entdecken. Unter anderem Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes, der Förderverein der Jugendfeuerwehr oder das Tauchcenter Magdeburg hatten Präsentationen und Mitmachaktionen vorbereitet.

Einen Blick hinter die Kulissen der Schwimmhalle verschaffte Stefan Freistedt den Besuchern. Der gelernte Fachangestellte für Bäderbetriebe führte kleine Gruppen durch die Technik-Keller der Schwimmhalle. So erklärte er den Gästen, wie die 23 000 Liter des Schwimmbeckens gereinigt und kontrolliert werden und wie die Filtersysteme und Pumpen funktionieren.

Einen Einblick in die Technik-Keller der Schönebecker Volksschwimmhalle verschaffte Stefan Freistedt den neugierigen Besuchern. Foto: Paul Schulz

Alles in allem dürfte der Aktionstag in vielerlei Hinsicht als voller Erfolg betrachtete werden. Die Gäste hatten sichtlich Spaß und haben dabei auch noch eine gute Sache unterstützt. Die Spende der Stadtwerke soll an einem gesonderten Termin an das Team des ASB-Wünschewagens übergeben werden.