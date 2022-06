Kommunalpolitik Schönebecker Stadtrat: Kann Sitzung trotz 50-Personen-Regel stattfinden?

In Innenräumen gilt in Sachsen-Anhalt ab 50 Personen die 2G-Regel. Dürfen deshalb nur Geimpfte und Genesene zur Sitzung des Schönebecker Stadtrates am Donnerstag?