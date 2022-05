Schönebecks geplante Städtepartnerstadt Trakai - Perle des Baltikums - stellt sich vor

Seit vielen Jahren pflegt Schönebeck sehr gute Beziehungen nach Trakai in Litauen. Wofür steht die Stadt im Baltikum und was hat sie zu bieten? Eine Delegation aus Schönebeck war kürzlich zu Besuch.

Die mittelalterliche Burg ist das markanteste Wahrzeichen von Trakai. Sie befindet sich auf einer Insel, umgeben von mehreren Seen. In der Burg befindet sich ein Museum, das die Entwicklung der Burg und der Region aufzeigt.

Trakai/Schönebeck - Ihr Rücken ist gerade. Edita Rudeliene hat die Besucher genau im Blick. Sie trinkt Kaffee, lauscht den Gesprächen, ist aber nicht unbeteiligt. Sie will von den Besuchern aus Deutschland freilich wissen, wie es ihnen in Litauen gefällt. Sie wirkt kaum überrascht, dass das Lob überschwänglich ist. Aber es macht nun etwas mit ihr, etwas löst sich. Für einen Moment strahlt die sonst eher reservierte Politikerin über das ganze Gesicht. „Das ist schön“, sagt die blonde Frau, die seit vergangenem Jahr Abgeordnete im litauischen Parlament ist. Und meint es wohl genau so. Sie ist stolz auf ihre Heimat.