Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Es war bereits am Wahlabend klar, dass sich der neue Stadtrat in einem veränderten Bild präsentieren wird. Am 4. Juli wird der neue Stadtrat in seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Fest steht nun auch, wie sich die Parteien dabei aufstellen werden. In vier Fraktionen werden die ehrenamtlichen Stadträte ihre Arbeit aufnehmen. Überparteilich, betonen die Verantwortlichen, dass die begonnene gute Zusammenarbeit fortgesetzt werden soll.