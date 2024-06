Calbe. - Das kommt nicht oft vor, dass Gäste Zeuge einer Sozialkundestunde im Schillergymnasium werden.

Am vergangenen Freitag gab es diese Premiere. Die Schüler der 9. bis 11. Klassen feierten dabei gemeinsam den 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Im Rahmen des Sozialkundeunterrichts beschäftigen sich die Schüler mit dem Gesetz, welches bis heute eine große Bedeutung hat. Im Parlamentarischen Rat wurde das Grundgesetz im Jahr 1949 formuliert. Dabei waren einige der dort formulierten Grundrechte neu für die Einwohner der Bundesrepublik Deutschland.

Stellvertretend für alle Schüler setzten sich drei Schüler mit den Paragrafen des Grundgesetzes auseinander und beschäftigen sich mit dem Inhalt. Dabei sollten die Schüler bekannte Zeitgenossen, wie den Moderator einer Comedysendung einnehmen. Mit Witz und Ironie sollten sie sich mit dem Gesetzestext befassen. Zuvor hatte Felix Meister, der Büroleiter von Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU), das Wort ergriffen. Er betonte, wie wichtig das Grundgesetz für die Bundesrepublik ist.

Gesetz kein starres Regelwerk

Das Projekt in der Schule sei ganz fantastisch, meinte er. Das Grundgesetz habe dazu beigetragen, dass die Menschen in der Bundesrepublik in 75 Jahren in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können, sagte er. Dennoch sei das Grundgesetz kein starres Regelwerk, sondern werde immer wieder entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklung von Zeit zu Zeit angepasst.

Dennoch sichere es den Menschen viele Grundrechte zu, in die der Staat nicht eingreifen dürfe, hatten die Schüler erarbeitet. Nach einer kurzen Diskussion ging es für die Schüler auf den Schulhof, um dort gemeinsam zu feiern. Dabei begegnete den Schülern das Grundgesetz auch an den Fensterscheiben. Im Kunstunterricht waren einige der vielen Paragrafen an die Scheiben geschrieben worden, damit sie die Schüler lesen können.

Feier auf dem Schulhof mit viel Musik. Foto: Thomas Höfs

Die Idee zu der großen Sozialkundestunde war Sozialkundelehrer Stefan Lenhart beim Gassigehen mit seinem Hund gekommen, sagte er. Er sei froh, dass die Schnapsidee umgesetzt wurde. Die Kollegen und Schüler hätten sich beteiligt und die Idee Wirklichkeit werden lassen. So groß habe er den Rahmen dabei nicht erwartet. Dennoch zeigte er sich erfreut, dass er mit dem staubtrockenen Thema die Schüler auf eine unterhaltsame Art und Weise erreichen konnte und sie sich intensiv mit den Paragrafen beschäftigen.

Kleines Buch zur Feierstunde

Schließlich ist das Grundgesetz kein Gesetz, mit dem der Bürger täglich in Kontakt kommt. Dennoch ist es für das Zusammenleben der Bevölkerung sehr wichtig und garantiert den Bürgern Freiheit. Vielleicht schauen sich die Schüler den Gesetzestext nach der Stunde noch mal genauer an. Denn ein kleines Buch mit dem Grundgesetz bekamen die Schüler nach der Feierstunde. Besonders die ersten Paragrafen sind dabei für jeden Einwohner der Bundesrepublik wichtig.

Auch später im Leben kann es kaum schaden, wenn man weiß, wo die Grundrechte zu finden sind. In Calbe werden sich die Schüler, die an der Feierstunde teilgenommen haben, ganz sicherlich noch viele Jahre an den einzigartigen Schultag erinnern. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Gesetz gefeiert wird.