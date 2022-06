Schüler aus Großmühlingen helfen ukrainischen Kindern

Das Team der Grundschule in Großmühlingen macht im Innenraum der Schule auf den Ukraine-Krieg aufmerksam. Schüler spenden Spielsachen für ukrainische Kinder.

Großmühlingen - Der Ukraine-Krieg ist auch Thema in der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen. Der Schulleiter Frank Schiwek erklärt: „Durch unser Lehrer-Team wurde das Problem im Unterricht mit den Schülern besprochen. Auch der Innenraum der Grundschule wurde angepasst. Wir haben ihn entsprechend dekoriert.“ Zu sehen ist unter anderem die eindeutige Botschaft „Wir wollen in Frieden leben!“.