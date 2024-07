Die Eltern der Kitakinder in Kleinmühlingen erzählen vom Abschluss der „Mühlenspatzen“ und blicken auf einen aufregenden Tag für die Kinder zurück.

Schulkinder in spe

Kleinmühlingen. - „Was für ein aufregender Tag für unsere Vorschulspatzen Alexander, Charli, Mathilda, Lina, Sophia, Eleyna, Klara und Emma“, fassen die Eltern der Kleinmühlinger Kitakinder in ihrem Leserbrief den Abschlusstag der Vorschüler zusammen.

Am letzten Tag der Mühlenspatzen hieß es Abschied nehmen von den Vorschulspatzen – und auch umgekehrt. Dazu gab es eine Abschiedsparty in den Morgenstunden.

„Und natürlich hielten die Vorschulspatzen kleine Abschiedsgeschenke bereit, damit die übrigen Mühlenspatzen sie in guter Erinnerung behalten“, berichten die Eltern. Bei dem einen oder anderen Tränchen in den Augen wurde trotzdem getanzt, gelacht und gesungen.

Friede zum Guten Morgen

Nach dem Abschied ging es direkt weiter, erzählen die Eltern: „Da fuhren die Erzieherinnen Tina und Christin mit Alexander, Charli, Mathilda, Lina, Sophia, Eleyna, Klara und Emma mit dem Auto zum Indianerdorf nach Plötzky.“

Die Begrüßung war, so die Eltern, von einem waschechten Indianer, der sie nicht mit einem „Hallo“ oder „Guten Morgen“ begrüßte, sondern mit einem freundlichen „Friede“ und einer passenden indianischen Geste dazu.

Für die Kinder stand so einiges auf dem Programm: Zuerst verkleideten sie sich in kleine Indianer, bastelten sich eigene Accessoires und versammelten sich danach in einem Tippizelt.

Sie wurden in zwei Teams aufgeteilt: Die Füchse und die Wölfe. Bei Büffelringwurf, Reiten und Tauziehen traten sie gegeneinander an.

„Und man mag es kaum glauben“, sagen die Eltern, „aber wie beim ’Tischlein, deck dich’ gab es einen Esel, der sogar echtes Gold aus seinem Allerwertesten brachte und das Gold war auch noch warm. Sowohl die Kinder als auch die Erzieher waren sprachlos.“

Die Vorschulspatzen konnten außerdem ihr eigenes Gold schürfen. Als Preis erhielten sie beachtliche Goldnuggets. „Am Ende gingen die Wölfe und die Füchse in einem Unentschieden auseinander, bevor sie wieder Richtung Heimat aufbrachen.“ Nach all dem war der Tag aber noch nicht am Ende.

Das Motto „Cowboy und Indianer“ zog sich auch noch weiterhin durch den Tag: Denn zurück im Kindergarten wurde bereits ein entsprechendes Abendessen und Programm vorbereitet. Dafür bereiteten die Erzieherinnen Dorette und Antje in der Zwischenzeit alles vor.

Ausklang des Tages

„Die Vorschulspatzen ahnten nichts und waren sehr überrascht; als ihre Eltern und Geschwister Punkt 16 Uhr, ebenfalls als Cowboy und Indianer, im Kindergarten eintrafen“, so die Eltern.

Die Familien konnten sich über ein tolles Programm freuen: Die Dorfkinder sagten Danke, als sie die Reise von „Anne Kaffekanne“ präsentierten. „Und auch wir ließen die zahlreichen Aktivitäten der vergangenen Jahre Revue passieren“, so die Eltern der Kitakinder, „ und da kamen so einige zusammen.

Die Erzieherinnen hielten für die ABC-Schützen selbstgebastelte Schultüten, Stiftehalter und wiederverwendbare Stundenpläne bereit. Dort wurde viel Herzblut hineingesteckt. Jeder durfte seinen Wunsch äußern und dieser wurde natürlich erfüllt. Von Ninjago über Prinzessin Peach und Regenbogen war alles dabei.

Zur abendlichen Stärkung bereiteten die Eltern ein Grillbuffet vor, das viele Leckereien für die Kleinen zu bieten hatte.

Die Eltern fassen den Tag so zusammen: „Alles in allem gab es ganz viele Tränen der Freude, aber auch des Abschieds, denn nun beginnt ein neuer, spannender Lebensabschnitt für unsere Kullerkekse, wie sie liebevoll von Tina getauft wurden.“

Zum Abschied überreichten die Kinder den Erzieherinnen eine bemalte Bank, die die eine oder andere Erinnerung an die Vorschulspatzen hervorruft. „Wir möchten uns ganz herzlich für die tolle Zeit im Kindergarten ’Mühlenspatzen’ bei den Erzieherinnen Tina, Dorette, Christin und Antje bedanken und wünschen Alexander, Charli, Mathilda, Lina, Sophia, Eleyna, Klara und Emma alles Gute zum Schulanfang“, sprechen die Eltern ihren Dank aus.