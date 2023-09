Schönebeck/Elbenau - Mehrere Einsätze hielten die freiwilligen Feuerwehren Schönebecks am Sonnabend in Atem. So rückten die Einsatzkräfte der Felgeleber Wehr am Sonnabendnachmittag zum alten Gummiwerk in Schönebeck aus, wo eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen war. Hier standen aus ungeklärter Ursache Altreifen in Brand. Das Feuer selbst konnte schnell gelöscht werden, doch die Maßnahmen im Vorfeld und zur Nachbearbeitung nahmen insgesamt rund zwei Stunden in Anspruch, so Wehrleiter Martin Glaser.

Weiterhin kam es zwischen Schönebeck und Elbenau zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Autofahrerin verlor offenbar bei einem Überholmanöver die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Mauer, teilt die Polizei mit. Dabei wurde die Frau schwer verletzt und musste, nachdem die Feuerwehrleute sie aus dem Wagen befreit hatten, mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die K1227 war infolge des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt, teilt die Polizei weiter mit.

Weiterhin rückten die Feuerwehren aus Schönebeck, Felegelben und Bad Salzelmen am Sonnabendnachmittag zur Flüchtlingsunterkunft aus. Hier löste die Brandmeldeanlage aus. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm, so dass die Einsatzkräfte wieder abziehen konnten.