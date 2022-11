Seit 1952: Kanufaschingsverein in Barby beginnt mit Jubiläumssaison

Am Freitag, dem 11.11., wird lautstark um 11 Uhr 11 die fünfte Jahreszeit auf dem Barbyer Marktplatz eingeläutet. Heimatfreunde und Kanuten machen dann gemeinsame Sache. Abends starten die Kanuten im Rautenkranz durch.

Barby - Die „fünfte Jahreszeit“ beginnt bekanntlich am 11. November. Dann wird mit viel Spektakel alle Jahren wieder die Monarchie in Deutschland eingeführt. Prinz Karneval, der Schutzpatron von Funkenmariechen und Elferräten, schwingt danach in Rathäusern und Verwaltungen das Zepter.