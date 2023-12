Schönebeck/Kleinmühlingen. - Jeden Montagabend proben die Sänger des Shanty-Chores Schönebeck im Haus Luise. In dieser Woche haben sie dabei mächtig Verstärkung gehabt, denn insgesamt zwölf Kinder kamen mit zum Singen. Diese gehören dem Kinderchor der Grundschule „Friedrich Loose“ aus Großmühlingen an. Die Teilnehmer reichten von sieben- bis 86-jährigen, sodass eine weite Altersspanne vor Ort gewesen ist. „Wir freuen uns über die Verstärkung und den gemeinsamen Unterricht. Wir sind gespannt, was das wird“, sagte Hans-Walter Czyborra, stellvertretender Vorsitzender des Shanty-Chores, im Vorfeld der Probe.

Auftritte im Dezember

Anlass für die gemeinsame Chorprobe der zwei Generationen sind die beiden Weihnachtskonzerte am 9. Dezember um 14 Uhr in der Kirche in Kleinmühlingen sowie am 16. Dezember um 15 Uhr im Dr. Tolberg-Saal in Schönebeck. Bei dem zweiten Auftritt führt die Theater-AG der Grundschule zudem das von Gerard Oskamp, ehemaliger Dirigent der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, geschriebene Stück „Weihnachten mit dem Schlossherrn“ auf. Die Probe dafür erfolgt in der nächsten Woche. Ein strammes Programm also für beide Gruppen. Zudem tritt der Shanty-Chor am 8. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Schönebecks Partnerstadt Garbsen auf. Die Einladung erhielten sie von einem Zuhörer des Auftritts der 800-Jahr-Feier in Schönebeck, dem dieser besonders gut gefallen habe.

Lockeres Aufwärmen

Schon vor der Probe sangen sich die Grundschüler im Nebenraum ein. Anschließend folgte ein Aufwärmen mit Chorleiterin Marlene Holzwarth. „Die Freude ist groß, wenn die Kinder da sind. Dann ist immer viel Bewegung drin“, freut sie sich über das Projekt des Generationenchors. Diese ist direkt bei den kleinen, teils sportlichen, Übungen zu spüren, bei denen erst der Körper, anschließend die Stimme aufgelockert werden. Ellenbogen und Knie zusammenführen ging bei den Kinder dabei etwas leichter von der Hand als den meisten Mitgliedern des Shanty-Chores.

Äußerst motiviert waren die Schüler auch bei dem ersten Lied „Guten Abend, schön Abend“, das sie gestenreich und lautstark mitsangen. Möglicherweise etwas zu laut, denn Marlene Holzwarth bat sie, beim zweiten Versuch etwas leiser zu singen. Dieser sollte viel harmonischer werden, waren doch beide Generationen sehr gut zu hören. Hervorragend hörten sich auch die weiteren Lieder an. Die letzte Feinabstimmung findet am Sonnabend in der Kleinmühlinger Kirche statt, da dort eine andere Akustik herrscht.

Gelungene Chorprobe

Dort erwartet die Zuschauer ein Liedermix aus weihnachtlichen Stücken, Kindersongs und Musiktitel des Shanty-Chors. Wenn alles so läuft wie geprobt, dürfen die Zuhörer sich auf ein wunderbares Konzert freuen. Marlene Holzwarth und Schulleiter Frank Schiwek waren sehr zufrieden mit dem ersten Auftritt, nach dem die Kinder mit Applaus verabschiedet wurden.

Über Schulleiter Frank Schiwek, der zudem als Schriftführer im Shanty-Chor tätig ist, kam auch der Kontakt der beiden Chöre zustande. Auch das Haus Luise und vor allem deren Bewohner kennen die Schüler nur zu gut, da regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen der beiden Gruppen stattfinden. Beispielsweise betreuen die Senioren die Schüler in einer Lerngruppe oder es werden größere Sommer- und Herbstfeste gefeiert. Vor einigen Jahren hatte der Shanty-Chor zudem ein ähnliches Projekt mit den Kindern der Grundschule „Käthe Kollwitz“ aus Schönebeck. Ziel des Mehrgenerationenchores ist es, die Kinder im ländlichen Raum mit dem Chor zu verbinden. Gemeinsame Projekte wie in Schönebeck, Kleinmühlingen oder auch Großmühlingen sollte es öfter geben, so die einheitliche Meinung des Shanty-Chores.

Die Konzerttermine: Der erste Auftritt findet am Sonnabend, 9. Dezember, um 14 Uhr in der St.-Salvator-Kirche in Kleinmühlingen statt. Veranstalter ist der Kirchbauverein, der anschließend zum Kaffeetrinken einlädt. Das Weihnachtskonzert mit Theateraufführung im Dr.-Tolberg-Saal beginnt um 15 Uhr und wird vom Shanty-Chor Schönebeck veranstaltet.