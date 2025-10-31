Automobil Club wertet bundesweite Aktion zum Thema Sicherheit auf Schulwegen aus. Wieso eine Schönebecker Schule in der Bewertung unverschuldet nach unten abrutscht.

Elterntaxis kann man wohl in den meisten Städten der Budnesrepublik beobachten. Auch in Schönebeck bringen viele Eltern ihre Kids mit dem Auto zur Schule - was nicht unbedingt ideal ist.

Schönebeck. - Es ist der Satz, der vielleicht die Gedanken der Elterntaxifahrer am besten zusammenfasst: „Ich weiß, ich darf hier nicht stehen, aber ich will nur kurz mein Kind absetzen!“ Zu diesem Zeitpunkt steht die Mutter im Gegenverkehr in Schönebeck und will ihr Kind in die Grundschule „Kar-Liebknecht“ bringen. Es ist der Höhepunkt der Aktion „Easy going “ vom Automobil Club Europa (ACE) an dem auch Polizei und Ordnungsamt beteiligt sind. Sicher zur Schule: Jedes Opfer ist eines zu viel. Das steht gleich auf der zweiten Seite des Berichts. Und die Zahlen sind erschreckend. Alle 19 Minuten verunglückt ein Kind unter 15 Jahren im Straßenverkehr.