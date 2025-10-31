Der Volksbund eröffnet am Bundeswehrstandort Havelberg die Haus- und Straßensammlung. Die Spenden kommen der Pflege der Kriegsgräberstätten weltweit zugute.

Auftakt der Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Havelberg: Soldaten des Bundeswehrstandortes sammeln in den nächsten Tagen wieder Spenden. Die ersten kamen von Bürgermeister Mathias Bölt (4. von links) und Rüdiger Erben (4. von rechts), Landesvorsitzender des Volksbundes.

Havelberg. - Millionen Tote aus beiden Weltkriegen liegen in Kriegsgräberstätten in vielen Ländern der Welt. Die Pflege obliegt dem Volksbund. Jedes Jahr vor dem Volkstrauertag am zweiten Sonntag im November finden Haus- und Straßensammlungen statt, um Spenden für die Pflege einzuwerben. Für den Bundeswehrstandort Havelberg ist das seit langem Tradition. Am Donnerstag erfolgte der offizielle Start der Sammlung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge Sachsen-Anhalt in der Hansestadt.