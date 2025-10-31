Auktion Versteigerung im Barbyer Cinema-Kino endet außergewöhnlich
Im Barbyer Cinema-Kino wurden signierte Schallplatten der Berliner Gruppe MTS versteigert. Dabei entspann sich ein originelles Bietergefecht mit einem außergewöhnlichem Ende.
Barby. - Beim Auftritt des kultigen Musikduos MTS im Barbyer Kino, war es nicht nur brechend voll und das werte Publikum gut drauf. Am Ende des musikalischen Teils baten die Cinema-Vereinsmitglieder Margarete und Peter Mages zur Versteigerung einer MTS-Langspielplatte, die fast ein halbes Jahrhundert nach deren Erscheinen von den Protagonisten Thomas Schmitt und Frank Sültemeyer signiert worden war.