  4. Auktion: Versteigerung im Barbyer Cinema-Kino endet außergewöhnlich

Im Barbyer Cinema-Kino wurden signierte Schallplatten der Berliner Gruppe MTS versteigert. Dabei entspann sich ein originelles Bietergefecht mit einem außergewöhnlichem Ende.

Von Thomas Linßner 31.10.2025, 13:30
Margarete Mages beim Versteigern der signierten Platten des Duos MTS auf „amerikanisch“ im Kino... Foto: Thomas Linßner

Barby. - Beim Auftritt des kultigen Musikduos MTS im Barbyer Kino, war es nicht nur brechend voll und das werte Publikum gut drauf. Am Ende des musikalischen Teils baten die Cinema-Vereinsmitglieder Margarete und Peter Mages zur Versteigerung einer MTS-Langspielplatte, die fast ein halbes Jahrhundert nach deren Erscheinen von den Protagonisten Thomas Schmitt und Frank Sültemeyer signiert worden war.