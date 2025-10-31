Im Barbyer Cinema-Kino wurden signierte Schallplatten der Berliner Gruppe MTS versteigert. Dabei entspann sich ein originelles Bietergefecht mit einem außergewöhnlichem Ende.

Margarete Mages beim Versteigern der signierten Platten des Duos MTS auf „amerikanisch“ im Kino...

Barby. - Beim Auftritt des kultigen Musikduos MTS im Barbyer Kino, war es nicht nur brechend voll und das werte Publikum gut drauf. Am Ende des musikalischen Teils baten die Cinema-Vereinsmitglieder Margarete und Peter Mages zur Versteigerung einer MTS-Langspielplatte, die fast ein halbes Jahrhundert nach deren Erscheinen von den Protagonisten Thomas Schmitt und Frank Sültemeyer signiert worden war.