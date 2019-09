Eine Verkehrskontrolle an der Magdeburger Straße. Foto: Jan Iven

Im ganzen Salzlandkreis, rund um Schönebeck, werden Verkehrskontrollen durch die Polizei stattfinden

Schönebeck l Im Salzlandkreis finden am Mittwoch Komplexkontrollen der Polizei statt. Unter diesem Motto „Blick auf die Straße“ wird in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr an mehreren Stellen im Salzlandkreis kontrolliert.

Unterstützung erhalten Beamten des Polizeirevieres Salzlandkreis dabei von Beamten der Bereitschaftspolizei, wurde mitgeteilt.