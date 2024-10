Kartoffelernte wie zu (Ur-)Opas Zeiten in Atzendorf, Ehrenamtler im Industrie- und Kunstmuseum in Schönebeck auf der Suche nach Nachwuchs, der erste Kinder-Weihnachtsmarkt in Bernburg und sein Programm: Im Ticker von Dienstag, 15. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 14. Oktober 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 1. Oktober 2024.

Das ist neu am Dienstag:

8.09 Uhr: Das Awo-Seniorenzentrum Zepziger Weg in Bernburg lädt am morgigen Mittwoch, 16. Oktober, von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Pflegeeinrichtung an der Andreasstraße 2 und 3 ein.

Die Besucher erwarten ein Sektempfang und ein Oktoberfestprogramm mit Musik, Mittagessen, Kaffee, Kuchen und einer tierischen Überraschung. Zudem gibt es Rundgänge durch die Tagespflege, Besichtigungen der Seniorenwohnanlage und des Pflegebereichs.

Jeder Besucher bekommt ein kleines Präsent, Infomappe und Schnuppertaggutschein.

Beratung für den Wiedereinstieg

7.26 Uhr: Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft (SAKG) lädt Interessierte zu einer Online-Sprechstunde zum Thema „Nach der Therapie: Berufliche Wiedereingliederung oder Rente“ ein.

Unter anderem geht es um Maßnahmen wie das „Hamburger Modell“ für den Wiedereinstieg und verschiedene Rentenmodelle, falls eine Rückkehr ins Berufsleben nicht möglich ist. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 23. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr statt.

Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0345/478 81 10 oder per E-Mail an info@sakg.de möglich.

Zweimal Glück im Filmpalast

6.49 Uhr: Im Filmpalast Aschersleben kann man am Donnerstag, 7. November, eine Doppelveranstaltung zum Thema Glück besuchen. Zum einen wird der Film „Weisheit des Glücks – Eine inspirierende Begegnung mit dem Dalai Lama“ gezeigt.

Zum anderen wird zu einer Gesprächsrunde unter dem Motto „Wer weniger denkt, hat mehr vom Leben!“ geladen, in der Ascherslebens Glücksexperte Stephan Strobel über die Leichtigkeit des Seins in schwierigen Zeiten und das Loslassen sprechen will. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Kartoffel-Ernte wie ganz früher

6.27 Uhr: Bauer Hausers Kartoffel-Ernte mit 250-PS-Maschinen läuft noch auf Hochtouren. Derweil staunen Atzendorfer Kinder, wie einst mühsam auch mit einem PS geerntet wurde.

Kartoffel-Ernte wie einst wird hier mit der Rheinisch-Deutschen Kaltblutstute Lilly von Tino Fehse demonstriert. (Foto: Falk Rockmann)

Wie die Ernte mit Pferden wie zu (Ur-)Opas Zeiten funktionierte, erfahren Sie hier.

Mit neuen Ideen zu mehr Nachwuchs

6.13 Uhr: Beim Schönebecker Industrie- und Kunstmuseum und beim Plötzkyer Heimatverein liegt das Durchschnittsalter der Mitglieder bei deutlich über 60 Jahre.

Im Imuset tauschten sich kürzlich Vereine zum Thema Nachwuchsgewinnung aus. (Foto: Imuset)

Deshalb suchen die Vereine mehr denn je nach Nachwuchs: ohne Patentrezept, aber mit einigen Ideen. Wie das klappen soll, lesen Sie hier.

Erster Weihnachtsmarkt für Kinder

5.56 Uhr: Rodelbahn, Märchenzelt und Kino: Das erwartet die jungen Besucher bei der Premiere beim ersten Weihnachtsmarkt für Kinder in Bernburg.

Das Programm für den ersten Weihnachtsmarkt nur für Kinder steht. Sarina Voigt (von links), Elisa Schön und Luisa Liebefinke präsentieren das Plakat. (Foto: Engelbert Pülicher)

Er findet am ersten Adventswochenende auf dem Stiftungsgelände statt. Und dafür wird noch einiges gesucht.