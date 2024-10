Kartoffel-Ernte in Atzendorf mit Pferden wie zu (Ur-)Opas Zeiten

Kartoffel-Ernte wie einst wird hier auf dem Hof von Bauer Hauser in Atzendorf mit der Rheinisch-Deutschen Kaltblutstute Lilly von Tino Fehse demonstriert.

Atzendorf. - Wie ist die Kartoffel-Ernte in diesem Jahr gelaufen? „Durchschnittlich“, ruft Sebastian Hauser in der mit Lärm gefüllten Sortierhalle nur kurz zu und klettert eilig wieder auf seine Maschine. Der Landwirt hat nicht viel Zeit. Die Kartoffel-Ernte läuft auch an diesem Wochenende noch auf Hochtouren.