„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 28. April 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 29. April.

Das ist neu am Dienstag:

7.48 Uhr: Walpurgis und Tanz in den Mai am Mittwoch in Klein Rosenburg: Auf der Burgruine wird am Vorabend des 1. Mai die Walpurgisnacht gefeiert. Der Burg- und Heimatverein lädt von 19 Uhr bis in den Maienmorgen um 0.30 Uhr ein.

„Für den einen ist es eine magische Nacht, für den anderen der Tanz in den Mai. Gefeiert werden kann am lodernden Maifeuer bei Musik, die zum Tanz einlädt von DJ Sandyman“, sagt Vereinsvorsitzende Karin Keller.

Groß oder Klein können ihre Kräfte beim alljährlichen Maikönig-Wettbewerb unter Beweis stellen. Es wird Stockbrot gebacken. Am 2. Mai trifft sich dann das Dorfgemeinschafts-Vorbereitungsteam für die erste große Kindertagsveranstaltung auf der Burg. (tli)

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen finden Sie dort schon neun Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Das letzte Drittel der Stadtschreiber kommt

6.52 Uhr: Sechs Stadtschreiber haben bereits ihre Eindrücke gesammelt, nun stehen die letzten drei Autoren in den Startlöchern. Insgesamt neun Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus den Grenzregionen Deutschlands und Europas verbringen jeweils zwei Wochen in der Stadt, erkunden sie, tauchen in das Stadtleben ein und bringen ihre Erlebnisse literarisch zu Papier.

Begleitet wird das Projekt von kreativen Werkstätten an den Ascherslebener Schulen. Dort arbeiten die Autoren mit Schülerinnen und Schülern zusammen, die die Eindrücke der Stadtschreiber in eigene künstlerische Arbeiten übersetzen – sei es in Bildern, Texten oder Installationen.

Das sind die neun Stadtschreiber für Aschersleben. (Fotomontage: Frank Gehrmann)

Den Auftakt des Endspurts macht Charlotte Weitze aus Dänemark. Die 1974 geborene Autorin, bekannt für ihre Kurzgeschichten und Romane, bezieht am 4. Mai ihr Quartier in Aschersleben. Ihre Abschlusslesung ist für den 16. Mai geplant.

Direkt im Anschluss übernimmt die Niederländerin Marjolein Visser. Die 1989 geborene Schriftstellerin, Psychologin und Kulturanthropologin hat sich neben Prosa und Sachbüchern auch der literarischen Unterstützung Geflüchteter verschrieben. Ihre Abschlusslesung findet am 30. Mai statt.

Den literarischen Schlusspunkt setzt der polnische Dichter und Essayist Tadeusz Dabrowski. Der vielfach ausgezeichnete Autor, dessen Gedichte bereits in über 30 Sprachen übersetzt wurden, kommt am 1. Juni nach Aschersleben. Seine Lesung steigt am 12. Juni um 19 Uhr im Theatersaal. (kwu)

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Aus einem alten Brunnen wird ein neuer

6.27 Uhr: Ein neuer Brunnen für Alsleben: In der vergangenen Woche ist der alte abgerissen worden, weil er kaputt war und schon lange nicht mehr sprudelte.

Polier Andreas Richter bereitet den Neubau des Brunnens vor. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie das neue Wasserspiel aussehen und wann es fertig sein soll, erklären wir Ihnen hier.

Was hilft dem Handel in Staßfurt?

Die Lage des Einzelhandels ist in Innenstädten ist nicht nur in Staßfurt katastrophal. Die Arbeitsgemeinschaft hört ernüchternde Zahlen zur Situation – in Deutschland wie in Staßfurt.

Hässlich ist die Steinstraße jedenfalls nicht. Doch seit Jahren steht die Frage, wie die Innenstadt von Staßfurt belebt werden könnte. Investoren fehlt einfach die Frequenz potenzieller Kunden. (Foto: Falk Rockmann)

Was könnte die Innenstadt beleben? Hilft ein Konzept? Lesen Sie hier mehr dazu.

Die wundersame Heimkehr der Glocke in Barby

5.53 Uhr: Die alte Taufglocke aus dem Dachreitertürmchen der Barbyer Marienkirche ist nach rund einem halben Jahrhundert wieder an ihrem Ursprungsort.

Gemeindekirchenratsvorsitzender Klaus Strobel an der Taufglocke, die erstmal auf dem Altar der Marienkirche steht. Was damit weiter geschieht, wird Mitte Mai der Gemeindekirchenrat entscheiden. (Foto: Thomas Linßner)

Mehrere Jahre war sie wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Geschichte hat das Zeug dazu, skurill zu sein.