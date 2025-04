Hohenerxleben - Das Holz knarzt noch immer. Und wenn draußen die Sonne scheint – bei 0 oder bei 30 Grad – oder es stürmt, wütet oder ganz still ist, so ist innen alles wie immer. Seit Jahrhunderten. „Die Gute Stube“ im Schloss Hohenerxleben war schon immer herrschaftlich und pompös eingerichtet. Und heißt schon immer „Die Gute Stube“. Hier trafen sich über Jahrhunderte die Familienmitglieder der Familie von Krosigk zum Tee oder zum Kaffee. Es wurde gegessen, erzählt, sicher auch ein bisschen locker getratscht. So etwas machen Menschen ja schon immer. Und der Kamin hat ganz bestimmt feurig vor sich hingeknistert.

