8.03 Uhr: Der Autor Herbert Karl von Beesten vom Förderverein der Schriftsteller gastiert am heutigen Freitag, 23. August, mit Franka Schumacher in der Kulturstiftung Bernburg, Friedrichstraße 27.

Ab 17 Uhr beschäftigen sie sich im Rahmen von Lesung und Gespräch unter dem Titel „… und dann waren die Männer weg!“ mit dem Thema „Frauen und Industriekultur“. Der Eintritt ist kostenlos.

Über die Zeit der Askanier

7.37 Uhr: Freunde der Vorträge des Askanischen Geschichtsvereins im Kulturkreis „Adam Olearius“ sollten sich schonmal den 2. September vormerken. An jenem Montagabend referiert Carola Anton ab 18 Uhr im Bürgerraum des Rondells zum Thema „Aschersleben zur Zeit der Askanier“.

Auch auf der Konradsburg wird es wieder Vorträge geben, kündigt der Kulturkreis an. Was am Donnerstag, 26. September, ab 18.30 Uhr thematisiert wird, wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Auszeit im Sommer

7.09 Uhr: Bei sommerlichen Temperaturen kann man auch tagsüber gelegentlich müde werden. Umso schöner ist es, wenn man dann wirklich mal die Gelegenheit für ein kleines Schläfchen findet.

Sommerliche Auszeit auf einer Parkbank in Aschersleben: Gute Idee, Katze! (Foto: Frank Gehrmann)

Wie das mit der Entspannung richtig funktioniert, macht diese Katze an der Ascherslebener Promenade einwandfrei vor – und gönnt sich im Sonnenschein eine Auszeit auf der Parkbank. Sehen und lernen - für ein hochsommerliches Wochenende.

Mühlenfest vor der Langen Nacht

6.44 Uhr: Als Einstimmung auf die Lange Nacht der Kultur in Aschersleben am Sonnabend, 7. September, wird an diesem Tag zwischen 13.30 und 17 Uhr ein Mühlenfest in der Wassertormühle gefeiert.

Rund um das Jugendzentrum gibt es ein bunt gemischtes Programm aus Spiel, Sport, Spaß und Kreativangeboten. Unterstützt werden die Mitarbeiter der Stadtjugendpflege von Mitarbeitern des BBRZ und von Mitgliedern der Ateliergemeinschaft „Schöpfrad“.

Ein Besuch lohnt sich für alle, heißt es in der Ankündigung, und auch danach lässt sich ab 19 Uhr bei musikalischen Klängen noch gut in der Wassertormühle verweilen.

Ein Turm aus Stroh für Strenzfeld

6.29 Uhr: Die Vorbereitungen für das Historische Erntefest am Samstag in Strenzfeld laufen auf Hochtouren. Die Teilnehmer des Strohfiguren-Wettbewerbs sind wieder kreativ gewesen.

Die Jugendlichen vom Freigut Garsena errichten ihre Burg für das Historische Erntefest.. (Fotos: Engelbert Pülicher)

Wer inzwischen alles mit dabei ist und wie sich ein berühmter Bernburger gleich in mehrere Entwürfe geschlichen hat, verraten wir Ihnen hier.

Kronkorken für den guten Zweck

6.17 Uhr: Noch bis Dezember läuft eine besondere Aktion, die Geld für krebskranke Kinder sammelt. Initiert hat sie die Schönebeckerin Isabell Glossmann.

Je mehr umso besser: Die Schönebeckerin Isabell Glossmann will Kronkorken sammeln – und das für einen guten Zweck. Dafür hat sie schon einige Unterstützer gefunden. (Foto: Isabell Glossmann)

Warum Bürger dafür Kronkorken sammeln müssen und wie die zur guten Tat werden, lesen Sie hier.

Auch ohne Bad zu Bad Staßfurt?

5.48 Uhr: Wird Staßfurt sogar zur Kurstadt? Das ist zumindest eine Idee der AfD, mit der sie die Politik überzeugen will.

Entspannte Atmosphäre im Strandsolbad beim „Seegeflüster“ in Staßfurt. Die AfD will das städtische Freibad in ein Gesamtkonzept einfließen lassen. (Foto: Enrico Joo)

Mit dem „Gesamtkonzept“, das sie im Stadtrat vorschlägt, soll Staßfurt dem Beinamen Salzstadt gerecht werden.