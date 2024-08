Schönebeck. - Es ist eine der wohl ungewöhnlichsten Spendenaktionen, die in den vergangenen Jahren vielerorts und jetzt auch in Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen wurde: die Kronkorken-Spendenaktion. Was auf den ersten Blick wie verrückt erscheint, hat in anderen Bundesländern bereits tausende Menschen begeistert. Nun hat sich auch die Schönebeckerin Isabell Glossmann die Idee zu eigen macht, für den guten Zweck: mit dem Sammeln von Kronkorken krebskranken Kindern und ihren Familien zu helfen.

