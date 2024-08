Die Paul-Merkewitz-Halle am Stadtrand von Staßfurt wächst langsam zu.

Staßfurt. - Die Paul-Merkewitz-Halle am östlichen Stadtrand von Staßfurt ist wegen ihrer Holzkonstruktion nicht nur ein Beispiel hervorragender Zimmermannskunst. Die um 1900 als Rohsalzlager für die staatliche Berg-Inspektion zu Friedrichshall gebaute Halle – damals noch als „Schuppen“ bezeichnet – war nach dem Umbau in Feierabend-Arbeit in den 1950er Jahren bis zur Einweihung der neuen Salzland-Sporthalle 2018 das Mekka der Staßfurter Handballfreunde.