Ein Bernburger Handwerker holt Bronze bei der Deutschen Meisterschaft, in Barby wird Willi Kempa nach mehr als einem halben Jahrhundert aus der Kommunalpolitik verabschiedet, in Aschersleben schließt das Tierheim über den Jahreswechsel - nicht ohne Hinweise für Notfälle: Im Ticker von Freitag, 20. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 19. Dezember 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 20. Dezember 2024.

Das ist neu am Freitag:

6.58 Uhr: Die Mobilfunkversorgung im Salzlandkreis soll jetzt noch besser sein. Das verspricht zumindest die Telekom. Die hat dafür nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Monaten zwei Standorte mit LTE und einen mit 5G erweitert.

Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Salzlandkreis in der Fläche und es stünde insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Standorte stehen in Bernburg und Hecklingen. Die beiden Standorte in Bernburg dienen zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke Sachsen-Anhalt-Süd.

Die Telekom betreibt im Salzlandkreis jetzt 82 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2026 sollen weitere 20 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 33 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Unter den Besten in Deutschland

6.24 Uhr: Ethan Darius Frind aus Bernburg gehört zu den besten Nachwuchshandwerkern im Land.

Ethan Darius Find aus Bernburg zählt zu den besten Handwerkern in unserem Land. (Foto: Nadja Bergling)

Bei den Deutschen Meisterschaften im Handwerk sicherte er sich einen dritten Platz. Wie er es bis dahin geschafft hat, erzählt er hier.

Willi Kempa geht nicht ohne Abschied

6.12 Uhr: Der Barbyer Stadtrat Willi Kempa schaut auf über ein halbes Jahrhundert kommunalpolitischer Arbeit zurück.

Linken-Fraktionschefin Eva von Angern (2.v.l.) im Landtag von Sachsen-Anhalt überreicht Willi Kempa zum Abschluss seiner aktiven kommunalpolitischen Karriere ein kleines Präsent. Zu den Besuchern zählten Sabine Dirlich (l.) , Roland Claus und Dennis Jannack (r.) Direktkandidat für die Bundestagswahl. (Foto: Thomas Linßner)

Jetzt will er sich aus Altersgründen zurücklehnen. Was sich andere vorher für seinen Abschied ausgedacht hatten, lesen Sie hier.

Wer mit Tieren im Notfall hilft

5.52 Uhr: Das Ascherslebener Tierheim an der Valentina-Tereschkowa-Straße schließt über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel für den Besucherverkehr. Wie die Einrichtung mitteilt, gilt das bis einschließlich Montag, 6. Januar.

Das Tierheim ist über die Feiertage für den Besucherverkehr geschlossen. Wohin sollte man sich im Notfall wenden? (Archivfoto: Frank Gehrmann)

Danach gelten wieder die regulären Öffnungszeiten, die auch auf der Internetseite der Einrichtung einsehbar sind (www.tierheim-aschersleben.de). Doch wie sollen sich Bürger verhalten, wenn ihnen in dem Zeitraum tierische Notfälle wie streunende, verletzte oder hilflose Tiere begegnen?

Im Notfall sollen sich Bürger an die kommunalen Bereitschaftsdienste der Ordnungsämter, des Veterinäramts oder die Polizei wenden, informiert das Ascherslebener Tierheim. Diese sind über die Leitstelle oder die Polizei erreichbar. Die Leitstelle des Salzlandkreises ist unter der Nummer 03925/29 90 40 erreichbar.