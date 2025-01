Ein Mängelmelder in Barby, dessen eigene Mängel beklagt werden, die Rente war ein großes Thema beim Podium der Kandidaten im Wahlkreis Börde-Salzlandkreis, in Staßfurt sorgt schon im Winter die nächste Grünpflege für Kopfzerbrechen: Im Ticker von Freitag, 17. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 16. Januar 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 17. Januar 2025.

Das ist neu am Freitag:

7.39 Uhr: Die Linke lädt am heutigen Freitag in der Zeit von 10 bis 11 Uhr auf dem Bernburger Karlsplatz zum Neujahrsgespräch ein. Bei heißen Getränken haben Bürger die Möglichkeit, mit den interessierten Zuhörenden ins Gespräch zu kommen.

Für Montag, 20. Januar, lädt die Linke zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang ein. Dieser findet ab 18 Uhr in der Kulturstiftung, Friedrichstraße 27, in Bernburg statt. Es werden der Bundestagsabgeordnete Jan Korte, die Landtagsabgeordnete Eva von Angern, die Kreistagsfraktionsvorsitzende Sabine Dirlich und der Bundestagskandidat David Schliesing, der in die Fußstapfen von Korte treten will, erwartet.

Der Eintritt ist kostenfrei. Es sind aber nur noch wenige Restplätze verfügbar. Wer teilnehmen möchte, kann sich telefonisch unter der 0157/34 944 157 anmelden.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Kitas: Kreis genehmigt Satzung aus Aschersleben

6.55 Uhr: Der Salzlandkreis als Träger der Jugendhilfe hat der im November vom Stadtrat Aschersleben beschlossenen Kostenbeitragssatzung für die Nutzung der Kindertagesstätten seine Zustimmung gegeben. Darüber informierte Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) in der jüngsten Sitzung des Kultur- und Bildungsausschusses.

Die neue Satzung ist im Herbst vergangenen Jahres kontrovers in allen Ausschüssen und in der Elternvertretung diskutiert worden. Letztlich ist der Vorschlag der Verwaltung, die eine empfindliche Erhöhung der Elternbeiträge vorgesehen hatte, abgelehnt und durch andere Vorschläge aus den Reihen der Stadträte ersetzt worden.

Ziel war es, das Defizit, das bei der Stadt entsteht, zu verkleinern und die Eltern trotzdem nicht über Gebühr zu belasten. (kb)

Wieso der Mängelmelder in Barby selbst seine Mängel hat

6.27 Uhr: Um Straßenschäden oder anderes Ungemach der Stadt zu melden, kann man in Barby die Gemeinde-App auf dem Handy nutzen. An der Benutzerfreundlichkeit mangelt es jedoch.

Gar nicht so einfach ist der Weg zum Mängelmelder der Stadt Barby. (Foto: Thomas Linßner)

Warum der „Mängelmelder“ der Stadt Barby für wenig Begeisterung sorgt, erklären wir Ihnen hier.

Und was ist mit der Rente nach der Wahl?

6.14 Uhr: Die Rente als Alterssicherung war ein großes Thema bei Forum mit Direktkandidaten im Wahlkreis 67 (Börde-Salzlandkreis) am Montag in Bernburg.

Die Kandidaten für den Wahlkreis 67 (Börde-Salzlandkreis): Marcus Faber (v.l.) als Vertretung von Amy Schneider, Franziska Kersten (SPD), Sandra Bauer (Bündnis 90/Die Grünen), David Schliesing (Die Linke), John Lucas Dittrich (BSW), Anna Aeikens (CDU), Jan Wenzel Schmidt (AfD). (Fotos: Engelbert Pülicher)

Wie stehen die Direktkandidaten der Parteien zur finanziellen Versorgung im Alter? Das haben sie dazu geantwortet.

Wer die Grünpflege in Staßfurt macht

5.57 Uhr: Noch ist Winter, aber es wächst alles schneller wieder als man denkt: Wie der Stadtpflegebetrieb in Staßfurt in puncto Grünflächenpflege in diesem Jahr in Staßfurt aufgestellt ist, erklären wir Ihnen hier.

Der Bedarf an Grünflächenpflege – insbesondere auch auf den Friedhöfen – ist groß. (Foto: Falk Rockmann)

Dabei stellt sich vor allem die Frage, woher die Arbeitskräfte kommen sollen, wenn sich für den Dienst niemand freiwillig meldet.