Die nächste Sensation bei den Geparden im Tiergarten Bernburg, eine gelungene Premiere mit Frauentag im Kino in Aschersleben, ein Fitness-Studio in Schönebeck, das jetzt anders heißt und sehr viel länger aufhat: Im Ticker von Freitag, 7. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 6. März 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 7. März 2025.

Das ist neu am Freitag:

7.44 Uhr: Betrunken hatte sich ein Fahrer am frühen Donnerstagmorgen hinters Lenkrad gesetzt und ist dabei von der Polizei erwischt worden.

Wie das Polizeirevier berichtet, hätten die Beamten den 58-Jährigen im Seegraben von Aschersleben kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Alkoholtest hat einen Wert von 1,27 Promille ergeben.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Insgesamt sieben Folgen haben sich schon angesammelt. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Premiere mit Frauentag im Kino

6.56 Uhr: Von dieser Resonanz auf die erste „Ladies’ Night“ im Filmpalast war selbst Kinobetreiber Martin Rothe überrascht: 200 Besucherinnen haben am Mittwoch an der Veranstaltung im Vorfeld des Frauentages teilgenommen und bei einem Gläschen Sekt geplaudert.

Sie haben an verschiedenen Ständen rund um Schönheit und Gesundheit vorbeigeschaut – beispielsweise bei der HC-Parfümerie einen Duft getestet oder sich bei Katharina Hesses „Haus für Yoga“ einen Vorgeschmack auf eine Klangschalenmassage geholt – und natürlich Filme geschaut.

Einen Frauentag gab es zur Premiere im Kino. (Foto: Frank Gehrmann)

Zwei standen zur Auswahl, die die Frauen im Vorfeld per Facebook-Abstimmung selbst festlegen konnten: „50 Shades of Grey“ und „Wunderschöner“. Die Karten für die Veranstaltung seien schnell ausverkauft gewesen, berichtet Martin Rothe: „Davon waren wir positiv überrascht. Es ist schön, dass die Leute das mal ausprobieren.“

Gleichzeitig zeigt es auch, wie sich der neue Kinobetreiber die Zukunft des Filmpalasts vorstellt: „Nicht nur als Ort zum Filmeschauen, sondern auch als Treffpunkt darüber hinaus.“ (ai)

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Nächste Sensation bei Geparden in Bernburg

6.29 Uhr: Nachdem bereits vor zwei Jahren vier Junge zur Welt kamen, kann sich der Tiergarten Bernburg nun sogar über noch mehr Nachwuchs freuen.

Die fünf Jungtiere bei den Geparden entdecken derzeit schon das Außengehege hinter den Kulissen, immer unter Aufsicht von Mutter „Everest“. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wann dieser das erste Mal zu sehen ist, sagen wir Ihnen hier.

Oder aber Sie gucken einfach hier mal rein:

Video: Gepardennachwuchs im Tiergarten Bernburg (Video: Katharina Thormann, Engelbert Pülicher)

Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Das zweite Fitness-Studio rund um die Uhr

6.11 Uhr: Aus Cleverfit in Schönebeck wird jetzt auch Fitomat: Das Fitnessstudio in der Calbeschen Straße in Schönebeck ist nun unter neuer Leitung.

Kiara Oswald (r.) und Etienne Duwensee bleiben den Besuchern des einstigen Cleverfit als Trainer und Ansprechpartner erhalten. Kathrin Redlin ist Inhaberin der Schönebecker Fitomat-Studios. (Foto: Paul Schulz)

Der Betreiber ist in der Elbestadt schon seit einigen Monaten bekannt. Warum ist jetzt ein zweites Studio der Kette in der Stadt gibt, erklären wir Ihnen hier.

Bitumen für die Fugen auf der L 73

5.58 Uhr: Auf der Landesstraße 73 zwischen Hohenerxleben und A14 werden Restarbeiten der Sanierung erledigt. Stahlkugelbeschuss soll gegen eine zu fettige Fahrbahn helfen.

Ein Mitarbeiter einer Wernigeröder Firma bestückt mit Bitumenblöcken den "Teerkocher". Zu den Restarbeiten auf der L73 gehört auch das Verfugen. (Foto: Falk Rockmann)

Wie die Landesstraßenbaubehörde weiter auf Nachfrage mitteilt, erfolgt in der nächsten Woche zudem die Mängelbehebung der überfetteten Bereiche mittels des Kugelstrahlverfahrens.