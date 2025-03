Zweiter Weltkrieg Gegen das Vergessen: 80 Jahre nach der Sprengung der Barbyer Elbbrücke – 98-jähriger Zeitzeuge will dabei sein

In diesem Jahr wird eine Gedenkveranstaltung für jene Soldaten in Walternienburg stattfinden, die im April 1945 bei den Kämpfen um den Brückenkopf Barby ums Leben kamen. Das geschieht am 12. April auf dem Friedhof Walternienburg.