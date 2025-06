Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Quer durch Deutschland zog sich eine Linie, an der die westlichen Alliierten auf die Rote Armee trafen. Entlang der Route startet nun eine Fahrt, die auch Schönebeck und Barby streift.

Bike the Line: Barby und Zerbst als wichtige Stationen der Gedenk-Tour

An der Barbyer Fährstelle bauten die Amerikaner Mitte April 1945 eine Pionierbrücke über die Elbe.

Barby/Zerbst. - Rund 1.400 Kilometer in 18 Tagen – das sind die Eckdaten der Gedenk-Radtour, die am 27. Juni in Wismar startet. Ziel ist Wien als einer der vier Amtssitze der Vereinten Nationen, die genau heute vor 80 Jahren gegründet wurden – nur wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die damaligen historischen Ereignisse sind für fünf Familienväter Anlass, sich aufs Fahrrad zu schwingen. Gemeinsam wollen sie Geschichte erlebbar machen.