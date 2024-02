Die Bernburger Wohnstättengesellschaft investiert mehrere Millionen Euro, der Ausbau des Staßfurter Kreisverkehrs geht in die zweite Runde und ein Betrug im Schönebecker Jobcenter: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was ist eigentlich zum Wochenstart alles passiert? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 6. Februar.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 7. Februar 2024:

Das ist neu am Mittwoch:

06:49 Uhr: Die Bernburger Wohnstättengesellschaft (BWG) möchte in diesem Jahr rund 10,7 Millionen Euro in Instandhaltung und Modernisierung ihrer 3.300 Wohnungen stecken. „Das sind 1,1 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr“, sagt Geschäftsführer Holger Köhncke. Wohin das Geld beim größten Vermieter der Stadt fließt, zeigt die nachfolgende Übersicht.

BWG-Geschäftsführer Holger Köhncke mit dem Plan für die Vorplatzgestaltung am ehemaligen „Fortschritt“: Rund um Café-Terrasse und Spielplatz werden wie an der benachbarten Rust-Straße Zierkirschbäume gepflanzt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Das heißt: Mieter müssen sich auf einige Baustellen gefasst machen. Geplant sind etwa der Anschluss an das Fernwärmenetz und neue Balkone. Auch Abrisse stehen auf dem Plan. Wo genau? Das lesen sie in diesem Beitrag.

Bauarbeiten am Kreisverkehr gehen weiter

06:12 Uhr: Die Bauarbeiten in Staßfurt gehen weiter: Wie die Landesstraßenbaubehörde West auf Nachfrage mitteilt, sei die Fortführung der Arbeiten nicht nur von den Temperaturen abhängig. „Grundsätzlich ist Asphalteinbau ab etwa 5 Grad Celsius technisch möglich“, erklärt Regionalbereichsleiter Michael Schanz.

Die Baustelle vom Staßfurter Kreisverkehr Bernburger Straße/An der Liethe verharrt noch in der Winterpause (Foto: Falk Rockmann)

Was das für die Autofahrer bedeutet? Umleitungen ab der 7. oder 8. Kalenderwoche.

Zu Unrecht Leistungen bezogen?

05:21 Uhr: „Unwissenheit schützt nicht vor Strafe“, lautet eine alte Redewendung. Diesen Spruch hat nun wohl auch ein junger Mann aus dem Bördeland – wohl oder übel – verinnerlicht:

Ein 22-Jähriger stand vor Gericht, weil er unter dem Verdacht stand, das Jobcenter Schönebeck betrogen zu haben. (Symbolfoto: Imago)

Der 22-Jährige muss sich im Schönebecker Amtsgericht verantworten, die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Betruges an. Er soll Anfang vergangenen Jahres für einen Monat Leistungen vom Jobcenter bezogen haben, obwohl er kein Anrecht mehr darauf gehabt habe, da er eine Arbeit aufgenommen hatte, so der Staatsanwalt. Und so hat das Gericht entschieden.