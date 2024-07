Was alle Trauungen in Bördeland einzigartig macht, warum das Frauenhaus dringend Spenden benötigt, wie Staßfurt seine Strandbadsause feiert: Im Ticker von Mittwoch, 24. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 23. Juli 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 24. Juli 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

7.08 Uhr: Ein geheimnisvoller Stein aus dem All? Zwischen Trabitz und Sachsendorf wird nicht nur Kies gewonnen, sondern es kommen auch kleine Überraschungen ans Tageslicht.

Schwenk-Mitarbeiterin Christina Wolter mit dem seltensten Stein der kleinen Sammlung. Es könnte sich um einen Meteoriten handeln. (Foto: Thomas Linßner)

Die ganze Geschichte dazu lesen Sie hier.

Titus kommt nach Dröbel

6.49 Uhr: Mozarts Oper „Titus“ kommt nach Dröbel: Am Sonntag, 18. August, und Sonnabend, 24. August, wird das Stück jeweils ab 17 Uhr in der Kirche gezeigt.

Die Oper ist ein Spätwerk des Komponisten und gleichzeitig mit der „Zauberflöte“ entstanden. Zum Ensemble gehören Thomas Fröb als Titus, Karolin Böckelmann, Marita Biermann, Annelie Leuthäuser, Ayda Agwa und Peter Blail. Joachim Diemer übernimmt die musikalische Leitung.

Außerdem sind der Frauenchor Klein Schierstedt und der Zöllner Männerchor Bernburg zu erleben. Die Karten kosten 15 Euro. Vorbestellungen unter 03471/33 35 29 (Martinskirche am Dienstag und Freitag) oder 03471/62 19 75 (Peter Blail, ab 8. August oder peter-blail@t-online.de).

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Jede Trauung ist einzigartig

6.24 Uhr: Ehen schließen als Beruf: Stephanie David hat schon viele Ehen geschlossen.

Rebecca Grebien und Stephanie David sind Traurednerinnen der Gemeinde Bördeland. (Foto: Marco Schmoldt)

Als eine der drei Standesbeamtinnen der Gemeinde Bördeland erzählt sie von ihren Erfahrungen als Traurednerin. Was sie zu berichten haben, lesen Sie hier.

Frauenhaus am Limit

6.14 Uhr: Immer mehr Frauen suchen Schutz vor Gewalt im Bernburger Frauenhaus. Weil der Platz oft nicht ausreicht, soll die Kapazität erhöht werden.

Immer mehr Frauen suchen Schutz vor häuslicher Gewalt im Bernburger Frauenhaus. (Symbolfoto: dpa)

Auch Spenden werden dringend benötigt. Wie die aktuelle Lage ist, lesen Sie hier.

Strandbadsause in Staßfurt

Einmal im Jahr ist das Strandsolbad im Ausnahmezustand. Mit der Strandbadsause stellt die Stadt Staßfurt immer im Sommer ein Familienfest auf die Beine, das alle mitnehmen soll.

Holi-Feste gab es auch in den Vorjahren bei der Strandbadsause. (Archivfoto: Sabine Lindenau)

In diesem Jahr findet dieses am kommenden Samstag, 29. Juli, von 10 bis 18 Uhr statt. Die Besucher erwartet dabei so einiges.