Holi-Feste gab es auch in den Vorjahren bei der Strandbadsause in Staßfurt.

Staßfurt - Einmal im Jahr ist das Strandsolbad im Ausnahmezustand. Mit der Strandbadsause stellt die Stadt Staßfurt immer im Sommer ein Familienfest auf die Beine, das alle mitnehmen soll. In diesem Jahr findet dieses am kommenden Samstag, 29. Juli, von 10 bis 18 Uhr statt.

Besonders für Kinder lohnt sich das Kommen ins einzige Binnensolfreibad Mitteleuropas. Hüpfburgen, Hau den Lukas, Clowns und Ballonmodellage, aufblasbare Wassertiere oder Süßwarenstand werden zu finden sein. Dazu wird es auch ein „Holi-Festival“ geben.

Was das ist? Ursprünglich ist das ein „traditionelles indisches Frühlingsfest mit hinduistischen Wurzeln“, wie es beim Umweltbundesamt heißt. „Die Menschen feiern den Sieg des Frühlings über den Winter, bzw. den Triumph des Guten über das Böse und bewerfen sich mit gefärbtem Pulver. Alles wird bunt und gesellschaftliche Unterschiede in Kaste, Geschlecht, Alter und sozialem Status scheinen für die Dauer des Festes aufgehoben zu sein.“ Mittlerweile wird das Holi-Fest in vielen Regionen in den wärmeren Jahreszeiten gefeiert. Seit 2012 finden sie auch in Europa statt.

Bei der Strandbadsause in Staßfurt können zudem Stand-up-Paddle Boards ausgeliehen werden, mit denen dann über den See gefahren werden kann. Und natürlich gibt es auch Musik. DJ Thomas Nagel wird am Sonnabend in Staßfurt den Familientag musikalisch begleiten.